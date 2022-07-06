Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.07.2022 09:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 09:43
    ABONE OL

    Konya'da işçileri taşıyan minibüs şarampole uçtu! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre Konya'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs şarampole uçtu. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

    İşçileri taşıyan araç şarampole uçtu! Acı haber geldi

    Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Elimde dediğiniz belgeler nerede?
    Haberler Yaşam Konya'da işçileri taşıyan minibüs şarampole uçtu! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var
        SON DAKİKA