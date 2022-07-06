İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! 2 kardeş öldü

34 FA 2224 plakalı araçta bulunan kardeşlerden Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Berat Kayra Kulaber ile Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Beliz Kulaber yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hülya B. ile Rıfat Ü. de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.