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    • Yaşam
    • 06.07.2022 12:15
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    • 06.07.2022 12:15
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    İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! 2 kardeş öldü

    İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesi bölümünde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya iki otomobil de hurdaya dönerken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 ve 11 yaşındaki 2 kardeş yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA
    İki kardeş trafik kazasında can verdi

    İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

    İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
    Kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Yağcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K.'nın idaresindeki 35 BEM 699 plakalı otomobil aynı istikamette önünde seyreden Muhammet Kulaber yönetimindeki 34 FA 2224 plakalı otomobille çarpıştı.

    2 YARALI KARDEŞ KURTARILAMADI
    Çevredeki araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    34 FA 2224 plakalı araçta bulunan kardeşlerden Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Berat Kayra Kulaber ile Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Beliz Kulaber yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hülya B. ile Rıfat Ü. de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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    Haberler Yaşam İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! 2 kardeş öldü
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