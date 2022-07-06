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    Sezai Külünç köpek balığını tırmıkla kovaladı! Türkiye'nin gündemini salladı

    Sezai Külünç, Marmaris sahilinde kuş uçurtmadı! Kıyıya yaklaşan köpek balığını tırmıkla kovaladı! Türkiye şaştı kaldı. O anları şöyle anlattı: 2 gündür peşindeyim. Yakalamak istedim. Ancak kafasına darbeyi yiyince kaçtı.

    Shark diye avladı!

    Yazın gelmesiyle yurdum insanı Ege ve Akdeniz'e akın etti. Marmaris sahillerinde yüzen tatilcilerin ise yürekleri ağza geldi! Pazartesi günü kıyıya kadar yaklaşan köpek balığı herkesi panikletti. O sırada bir isim vardı ki soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çekti. Sahilde bulduğu tırmıkla köpek balığını etkisiz hale getirmek için büyük mücadele verdi! Türkiye'nin gündemine yerleşen o isim belediye çalışanı Sezai Külünç'ten başkası değildi! Cesaretiyle 83 milyonu şaşkına çeviren Külünç, balığın Akdeniz Zarganası olduğunu söyledi. "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Onu görünce denize girip yakalamaya çalıştım. Öyle korkulacak bir şey değildi. Kafasına aldığı darbenin ardından hemen kaçtı" dedi.



    GÜNDEM 'TIRMIK'
    Milli köpek balığı bükücümüz!
    Yüzerken yanında tırmık sopasının ne işi var!
    Düşünsene balıksın, yüze yüze Türkiye'ye gelmişsin. Kafana tırmık yiyorsun.
    Anne terliği kullansaydı.
    Jaws yanlış ülkeye geldin koçum!
    Biz tanklara vücudumuzu siper etmişiz köpekbalığı ne ki!
    Dua etsin balıkçıya satmamışlar.
    Türk sahillerine gelen köpek balığı Sezai Külünç tarafından kovalandı.

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    Haberler Yaşam Sezai Külünç köpek balığını tırmıkla kovaladı! Türkiye'nin gündemini salladı
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