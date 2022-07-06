Şehit Enes Özgül hayat hikayesi ve vasiyeti yürek burktu

Mehmetçik, terör örgütlerine göz açtırmadı. Pençe-Kilit Operasyonu'nda önemli başarı sağlandı. Ancak önceki gün gelen haber yürekleri yaktı. 21 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, önceki gün şehadet mertebesine ulaştı. Kahramanın hikayesi, yürekleri yaktı. Annesine küçük yaşta kaybeden Şehit Enes Özgül, 2 kardeşiyle birlikte senelerde Isparta'daki bir yetiştirme yurdunda kaldı. Kurumdan ayrıldıktan sonra askere giden Enes Özgül, arkadaşına ve yetiştirme yurdundaki öğretmenine vasiyetini yazdı. "Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün" mesajı yolladı. Şehidin vasiyetini okuyanlar, gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada başlatılan kampanya üzerine şehidin yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne isminin vermesi kararlaştırıldı.