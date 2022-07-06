Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında Aylin Çoşkun, Necati Şaşmaz. Erkan Petekkaya ve Sinan Engin ifadeye çağırıldı

PAS YANİ

Fransa'nın en ünlü yapısı Eyfel Kulesi'yle ilgili gizli rapor basına sızdı! Buna göre yapımı 1889'da tamamlanan ve 133 yıldır ayakta olan kulenin paslandığı ve bakıma ihtiyacı olduğu vurgulandı. Tarihi yapıda görevli bir yönetici, "Kulenin mimarı Gustave Eiffel görse kalp krizi geçirir. Eyfel'in 7 yılda bir boyanması gerekiyor. Ancak yönetim Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapıyor" ifadesini kullandı. Eyfel'i boyamanın maliyetinin de 60 milyon euro olacağını açıklandı. Yetkilileri ise panik sardı: Bakım için kuleyi kapatırsak turizm gelirimiz azalır.