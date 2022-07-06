Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında Aylin Çoşkun, Necati Şaşmaz. Erkan Petekkaya ve Sinan Engin ifadeye çağırıldı

Suç örgütlerine yönelik düğmeye basıldı. Sarallar grubuna yönelik İstanbul'da merkezli 13 ilde operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eşzamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında işadamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi istenirken operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre soruşturma kapsamında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin, ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı.
DiKKAT 'JAKEN' DETAY
Muğla'nın Yalıkavak- Bodrum yolunda önceki gece meydana gelen kazada Jake Robert Mclean, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrildi. Olay yerinde can verdi. Sevgilisi Yazmin Oukhellou ise ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Dünya basınının manşetlerini süsleyen trajik kazayla ilgili yeni bilgiler elde edildi. Buna göre İngiliz Daily Mail gazetesi, ikilinin kazadan önce gece kulübüne gittiği ve şiddetli bir şekilde kavga ettiği belirtildi. Aralık'ta vizyona gircek olan Avatar 2, Tooken ve Natural Disaster filmlerde rol aldığı belirlenen Mclean'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası kesinleşecek...
PAS YANİ
Fransa'nın en ünlü yapısı Eyfel Kulesi'yle ilgili gizli rapor basına sızdı! Buna göre yapımı 1889'da tamamlanan ve 133 yıldır ayakta olan kulenin paslandığı ve bakıma ihtiyacı olduğu vurgulandı. Tarihi yapıda görevli bir yönetici, "Kulenin mimarı Gustave Eiffel görse kalp krizi geçirir. Eyfel'in 7 yılda bir boyanması gerekiyor. Ancak yönetim Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapıyor" ifadesini kullandı. Eyfel'i boyamanın maliyetinin de 60 milyon euro olacağını açıklandı. Yetkilileri ise panik sardı: Bakım için kuleyi kapatırsak turizm gelirimiz azalır.