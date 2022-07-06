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    Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında Aylin Çoşkun, Necati Şaşmaz. Erkan Petekkaya ve Sinan Engin ifadeye çağırıldı

    İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 119 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin de ifadeye çağırıldı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmız tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Medyatik operasyon

    Suç örgütlerine yönelik düğmeye basıldı. Sarallar grubuna yönelik İstanbul'da merkezli 13 ilde operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eşzamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında işadamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi istenirken operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre soruşturma kapsamında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin, ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı.



    DiKKAT 'JAKEN' DETAY
    Muğla'nın Yalıkavak- Bodrum yolunda önceki gece meydana gelen kazada Jake Robert Mclean, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrildi. Olay yerinde can verdi. Sevgilisi Yazmin Oukhellou ise ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Dünya basınının manşetlerini süsleyen trajik kazayla ilgili yeni bilgiler elde edildi. Buna göre İngiliz Daily Mail gazetesi, ikilinin kazadan önce gece kulübüne gittiği ve şiddetli bir şekilde kavga ettiği belirtildi. Aralık'ta vizyona gircek olan Avatar 2, Tooken ve Natural Disaster filmlerde rol aldığı belirlenen Mclean'ın ölüm nedeni, otopsi sonrası kesinleşecek...

    PAS YANİ
    Fransa'nın en ünlü yapısı Eyfel Kulesi'yle ilgili gizli rapor basına sızdı! Buna göre yapımı 1889'da tamamlanan ve 133 yıldır ayakta olan kulenin paslandığı ve bakıma ihtiyacı olduğu vurgulandı. Tarihi yapıda görevli bir yönetici, "Kulenin mimarı Gustave Eiffel görse kalp krizi geçirir. Eyfel'in 7 yılda bir boyanması gerekiyor. Ancak yönetim Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapıyor" ifadesini kullandı. Eyfel'i boyamanın maliyetinin de 60 milyon euro olacağını açıklandı. Yetkilileri ise panik sardı: Bakım için kuleyi kapatırsak turizm gelirimiz azalır.



        CHP'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
        İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması yapıldı. Uzman bilirkişiler 10 adet 'Çöp Toplama ve İş Makinası Kiralama' ihalesinin incelenmesi tamamlandı. Buna göre 7 ihalede yapılan usulsüzlüklerle kamunun 9 milyon 934 bin 929 lira 47 kuruş zarara uğratıldığı anlaşıldı. Soruşturma büyürken Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar rüşvet iddialarıyla ilgili gözaltına alındı.



        KATİLİN ANATOMİSİ
        ABD, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde kabusu yaşadı! Chicago'nun Highland Park bölgesinde düzenlenen geçit töreninde, etrafa ateş açıldı! 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Saldırgan, olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki 425 bin dolar değerindeki evinde yakalandı! Katil Robert Crimo (22) isimli bir rock şarkıcısıydı! Youtube'da müzik videoları yayınlayan Crimo'nun 100 bin dolarlık serveti olduğu ve 16 bin takipçisi bulunduğu anlaşıldı. Katil Robert Crimo, bu binadan insanların üzerine kurşun yağdırdı.



        İSTİFA KRİZİ
        İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson yönetimine karşı güven kaybettiklerini dile getirerek istifa etti. Geçen ay, 359 vekilden 148'i Johnson'a güvenmedikleri yönünde oy kullanmıştı.



            AZRA'YA TAHLİYE
            Kars Arpaçay'da lise öğrencisi Azra Erdağ, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla öldürdü, Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Erdağ, ilk duruşmada, "Köy çeşmesinde hayvanlara su verirken yanıma gelip, 'Seni kaçıracağım o.... Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dedi. Bende onun korkusundan yanımda taşıdığım silahı çekip gözümü kapatarak ateş ettim. Pişmanım" dedi. Mahkeme delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Erdağ'ın avukatı Sinan Erdağı, "Türk adaleti cesurca bir karar verdi" diye konuştu.



            AİLESİNİ YOK ETTİ
            İstanbul Esenyurt'ta aile bireyleri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ömer Orak, annesi Nuray Orak, kız kardeşi Esra Orak ve kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Ömer Orak ardından aynı silahla kendine de ateş etti. Ağır yaralanan zanlı, hastanede tedavi altına alındı.



            EN ACI KARE
            Konya'da Dilara Çoban idaresindeki otomobil, önceki gün karşı şeride geçti. Ciple çarpıştı. 5 kişi yaşamını yitirdi. Araçtaki 4 kızın kazadan hemen önce gittikleri plajda çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Gayet mutlu oldukları görünen fotoğraf karesinde bulunan Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) hayatını kaybetti. Nisanur Karabulut ve aracın ehliyetsiz sürücüsü Dilara Çoban (19) yaşam mücadelesi veriyor. 4 genç kızın aileleri ise bu kare karşısında yasa boğuldu. TOLGA YANIK



                SON DERECE İLGİNÇ
                Sivas'ta son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken Türkan Karademir (72), nefes darlığı şikayeti ile hastaneye gitti. Karnında tespit edilen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik operasyonla çıkartıldı. 4 çocuk annesi, "Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler" diye konuştu.



                VİCDANSIZ
                İstanbul Küçükçekmece'de bir hırsız, bir konfeksiyon atölyesine girdi. Çalışanlar içerdeyken ofis bölümündeki kol çantasının içinden 14 saniyede 8 bin TL, 100 dolar ve 2 adet burma bileziği çalarak kaçtı. Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı. Mağdur konfeksiyon çalışanı Betül Mert, "O para çocuğumun ameliyat parasıydı. Diyecek laf bulamıyorum artık" diye konuştu.



                İNSANLIK HALİ!
                Diyarbakır'da Murat A, bayram temizliği nedeniyle halılarını yıkamaya gönderdi. Eşi Ayfer Ayana ile birlikte halı yıkama işlerine bakan Osman Ayana ise halılar arasında kur değeri 6 bin 600 dolar (112 bin TL) fark etti. Duyarlı halıcı, parayı Murat A'ya verdi. Osman Ayana, haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etti.



                    49 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 49 milyon 61 bin lira devretti. 5 bilenler 33 bin 492'şer lira, 4 bilenler 706'şar lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    KAHRAMANLARIN HESABINA
                    Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, CHP'den 60 bin TL tazminat kazandı. Şehit yakınlarına bağışladı.



                    T'EŞEK'KÜRLER
                    Antalyalı güreşçi Cengizhan Şimşek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Başpehlivan olup altın kemeri taktı. Antrenmanı ise eşekle yaptığı ortaya çıktı. Sevimli dostunu kündeye getirdiği görüntüler sosyal medyayı salladı.



                        'NO'DURGA
                        Çankırı Dodurga'da seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı Hüseyin Kaşıkçı yüzde 87 oyla kazandı. Millet İttifakı'nın desteklediği DEVA adeta hezimete uğradı. DSP'nin adayı Namık Kaya ise 0 oy aldı. Çünkü Dodurga seçmeni olmadığı için kendisi de oy atamadı. Büyük şok yaşadı: Beni yabancı gördüler galiba!



                        TAHLİYE YOK İNDİRİM VAR
                        Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya indirdi. Tutukluluk halinin devamına hükmetti. Konya Selçuklu'da Kadir Şeker (22), 2,5 yıl önce sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürdü. Dün ise tutuklu yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görüldü. Şeker, "Ben oraya kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için gitmiştim. Bıraksaydı, evime gidecektim. Yanından uzaklaşmışken maktul bana saldırdı, boğazıma sarıldı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Şeker'e "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12,5 yıl ceza verdi. Cezası "iyi hal" indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen zanlının tutukluluğunun devamına karar verildi.

                        AYAĞINA SAĞLIK
                        Bolu'da Rafet Burukoğlu, Pancar Kooperatifi'ne gitti. Görevlinin temizlik yaptığını görünce çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. Bu hareketi herkesi etkiledi. Sözleriyle bir kez daha yüreklere işledi: Benim yüzümden yerleri bir daha silsin istemedim evladım.

                        MAYMUN BAĞCILAR'DA
                        İstanbul'un kalabalık ilçesi Bağcılar'da maymun bulundu. Bir kadının şu sözleri gündem oldu: Muz getirdim annem.

                        CANİYİ BAĞLAYIN!
                        Denizli'de Mustafa Y. eşi Özgün'ü barakaya kapattı. Köpek bağına bağladı. Ancak 5 yıl ceza aldı.

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                        Yıpranma, prim ve yıl formülü
                        Haberler Yaşam Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında Aylin Çoşkun, Necati Şaşmaz. Erkan Petekkaya ve Sinan Engin ifadeye çağırıldı
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