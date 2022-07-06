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    • Yaşam
    • 07.07.2022 05:08
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    • 07.07.2022 05:08
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    Manisa'da acı haber! 2 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

    Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz tarihinden bu yana kayıp olan 80 yaşındaki kadından acı haber geldi. Çömlekçi Mahallesi yakınında kayalıkların arasında cansız bedeni bulundu.

    İHA
    Manisa’da 2 gündür kayıp olan kadından acı haber

    Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hannife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. En son 4 Temmuz günü köy meydanında görüldüğü öğrenilen Hanife Eralp'in bulunması için ilk olarak Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığo ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Bölgede Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, 1 iz takip köpeği olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı.

    KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU
    4 Temmuz'dan bu yana gece saatlerinde de termal kameralarla devam eden çalışmalar sonrası Eralp'in cansız bedeni Çömlekçi Mahallesi yakınında kayalıkların arasında bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Eralp'in bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Manisa'da acı haber! 2 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
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