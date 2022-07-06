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    • Yaşam
    • 07.07.2022 06:23
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    • 07.07.2022 06:23
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    Adana'da feci son: Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü

    Son dakika haberi! Adana'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Elektrik kaçağı sonu oldu!

    Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hazır beton santralinde çalışan Ali Demir, matkap ile çalışmaya başladı.

    İddiaya göre, matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Demir yığılırken, durumu fark eden arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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