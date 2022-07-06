Tırın damperi üst geçide takıldı! Vatandaşlar film izler gibi izledi





Kazayı görev vatandaş Özkan Kaya, "Ben köpek gezdiriyordum yüksek bir ses geldi. Ben koştum damperi açık gördüm. Vurduktan sonra damper ileriye gitmiş. Olay anında yanımda köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Allah'tan arkada araç yoktu, bir araca sadece taşlar düştü. Can kaybı ve yaralanma olmadı." dedi.