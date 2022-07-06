Duş alan kadını camdan dikizlemişti! O sapık hakkında istenen ceza belli oldu





"BİR AN KENDİMİ KAYBETTİM"

Şüpheli M.Ç. ifadesinde, olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığını, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğunu, önünden geçtiği dairenin banyosundan geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaştığını, bir an kendini kaybederek eğildiğini ve yarım açık olan banyo penceresinden içeri baktığını söyledi. Daha sonra bir erkek şahsın koşarak yanına geldiğini görünce panikle kaçmaya başladığını, bu şahsın kendisini yakaladığını anlatarak pişman olduğunu ifade etti.