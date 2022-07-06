Esenyurt'taki katliam: Katil aile fertlerinden ayrı gömüldü

Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten intihar eden şahsın cenazesi, öldürdüğü aile fertlerinden 50 metre uzaklıktaki bir mezara defnedildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak (25), annesi Nurten Orak (50), 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak (27) ile kardeşi Yasin Orak'ı (23) silahla öldürdü.
Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.
İŞTE OLDUĞU İÇİN KURTULDU
Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak (27) olduğu belirtildi.
Yenibosna Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Orak ailesinin cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak Arnavutköy Gasilhanesi'nde götürüldü.
CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Fiziki mesafeyi korumak amacıyla cenaze namazı cami içerisinde değil, gasilhane önünde kılındı.