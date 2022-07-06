Esenyurt'taki katliam: Katil aile fertlerinden ayrı gömüldü

Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten intihar eden şahsın cenazesi, öldürdüğü aile fertlerinden 50 metre uzaklıktaki bir mezara defnedildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak (25), annesi Nurten Orak (50), 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak (27) ile kardeşi Yasin Orak'ı (23) silahla öldürdü.