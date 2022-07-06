Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.07.2022 17:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2022 17:21
    ABONE OL

    Esenyurt'taki katliam: Katil aile fertlerinden ayrı gömüldü

    Esenyurt'ta annesi, ablası ve kardeşini öldürdükten sonra ihtihar eden Ömer Orak toprağa verildi. Anne Nurten Orak, kızı Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak aynı mezara defnedirken, ailesini silahla öldürdükten sonra intihar eden Ömer Orak ise 50 metre ileriye defnedildi.

    İHA
    Ailesini katleden cani ayrı mezara gömüldü

    Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldürdükten intihar eden şahsın cenazesi, öldürdüğü aile fertlerinden 50 metre uzaklıktaki bir mezara defnedildi.

    HASTANEDE ÖLDÜ
    Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak (25), annesi Nurten Orak (50), 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak (27) ile kardeşi Yasin Orak'ı (23) silahla öldürdü.

    Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.

    İŞTE OLDUĞU İÇİN KURTULDU
    Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak (27) olduğu belirtildi.

    Yenibosna Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Orak ailesinin cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak Arnavutköy Gasilhanesi'nde götürüldü.

    CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
    Öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Fiziki mesafeyi korumak amacıyla cenaze namazı cami içerisinde değil, gasilhane önünde kılındı.

        Namazın ardından Orak ailesinin cenazeleri, Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        AYRI MEZARA GÖMÜLDÜ
        Anne Nurten Orak, kızı Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak aynı mezara defnedildi. Ailesini silahla öldürdükten sonra intihar eden Ömer Orak ise kendilerinden yaklaşık 50 metre ileriye defnedildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Akar’dan tahıl koridoru ile ilgili flaş sözler
        Haberler Yaşam Esenyurt'taki katliam: Katil aile fertlerinden ayrı gömüldü
            SON DAKİKA