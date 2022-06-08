Banyodaki eşini izleyen sapığı tekme tokat dövdü! Polis aramasında kadın iç çamaşırı detayı! Yer: İstanbul

Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz.