Yalova'da kontrolden çıkan kamyon önce iş yerine daldı ardından 2 araca çarptı





KAZA ANI KAMERADA

Dükkan duvarı ile tabelaları zarar gören Ayhan Yılmaz, sabah saatlerinde telefon geldiğini belirterek, "Saat 05.00 sıralarında geldik. Baktık ki, kamyon kaza yapmış. Bizim çatı zarar görmüş, elektrik aksamış. Burada bir tabelamız vardı, ilk buraya vuruyor. Daha sonra 2 tane aracı pert etmiş. Kamyonda baba-oğul varmış" dedi. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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