Kayseri'de korku dolu anlar: Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu.