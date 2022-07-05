Kayseri'de korku dolu anlar: Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı!

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu.
POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Murat G.'yi eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı.
EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI
Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen Murat G., evi yakmaya çalıştı.