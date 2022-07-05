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    • Yaşam
    • 05.07.2022 15:19
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    • 05.07.2022 15:19
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    Kayseri'de korku dolu anlar: Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı!

    Son dakika haberi! Kayseri'de, eşi Murat G. (47) tarafından evde alıkonulan Ümmüş G., çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine polis operasyonuyla kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, kesici bir aletle kendisine zarar veren Murat G., hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Evini yakmaya çalıştı eşini alıkoydu! Korku dolu anlar

    Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu.

    POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
    Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Murat G.'yi eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı.

    EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI
    Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen Murat G., evi yakmaya çalıştı.

        Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren polis, Murat G.'yi etkisiz hale getirdi. Ümmüş G., polis ekiplerinin koruması altına alındı.

        Olay sırasında kesici aletle kendisine zarar veren Murat G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam Kayseri'de korku dolu anlar: Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı!
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