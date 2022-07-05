Annesi komşuyla kavga etmesin diye kapıyı kilitledi balkondan av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü

3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen'in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer'in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.