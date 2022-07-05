Annesi komşuyla kavga etmesin diye kapıyı kilitledi balkondan av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı.
3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen'in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer'in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.
İŞTEN DÖNÜŞ SAATİNİ BEKLEMİŞ
Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti.