İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli profesör kabusu yaşıyor! Öğrencisinden şikayetçi oldu

CİNAYETİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi tarafından katledildiğini şikâyet dilekçesinde belirten Prof. Dr. Soysal'ın avukatı, "Bu durum toplumda infial yaratmış bir olay olarak hâlâ hafızalarımızdadır. Toplumda rol ve model olması gereken bu kişinin bu tarz davranışlar sergilemesini hiçbir gerekçe haklı gösteremez. Yüreği insan sevgisi ile dolu olması beklenen doktorluk gibi bir meslek sahibi şahsın bu davranışı cezasız kalmamalıdır.