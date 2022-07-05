Bir aile kazada yok olmuştu! Gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar

Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım Akkuş ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç'in naaşları Sakarya'da, Bedri Kebiç'in cenazesi ise Ordu'nun İkizce ilçesine gönderildi.



SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Meydana gelen kaza sonrasında hastane işlemleri tamamlanan ve Sakarya'ya getirilen Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç için Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Hacı Rıfat Camii'nde cenaze namazı kılındı.