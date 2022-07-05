Bir aile kazada yok olmuştu! Gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı.
İKİ OTOMOBİL İL SINIRINDA ÇARPIŞTI
Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.
Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım Akkuş ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç'in naaşları Sakarya'da, Bedri Kebiç'in cenazesi ise Ordu'nun İkizce ilçesine gönderildi.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Meydana gelen kaza sonrasında hastane işlemleri tamamlanan ve Sakarya'ya getirilen Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç için Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Hacı Rıfat Camii'nde cenaze namazı kılındı.