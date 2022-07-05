Kars'ta 3 yıldır kendisini taciz eden Birdal Doğan'ı öldüren Azra Erdağ serbest bırakıldı

TEK GAYRETİM OKULUMU DEVAM ETTİRMEK

Azra'nın cezaevinde bütün gayretinin okulunu devam ettirmek olduğunu da dile getiren Avukat Erdağ, "Azra aslında okumak istiyordu, bir hukukçu olmak isteyen bir kızmış. Tanışınca biz bunu öğrendik. Umarım Azra'nın başına bundan sonra kötü şeyler gelmez, sadece Azra'nın değil bütün kızların, bütün gençlerin başına gelmesini istemeyeceğimiz şeyler yaşamış. 3 yıl boyunca, sürekli bir korkuyla, tedirginlikle ve kendisine bir zarar verileceği korkusuyla hareket etmiş ve bu korkunun neticesinde de bu sonuç meydana geldi. Azra'ya geçmiş olsun diliyoruz. Mahkeme heyeti de Azra'nın kaldığı o yoğun baskıyı, tacizi, takibi algılayarak bugün Azra'nın tahliyesine karar verdi. Ben müvekkilim adına da kamuoyunun gösterdiği duyarlılık adına da hem Kars halkına hem de Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Yargı birimlerindeki cesur hakimler bulunduğu müddetçe de bu ülke gerçekten güçlenecektir. Kadınların da bu ülke de güçlenebilmesi bir taraftan yargıdaki benzer kararlardan geçmektedir. Tacize, tecavüze maruz kalan kadınların ihkakı hak yapmak ve kalmak zorunda kaldıkları durumlar oluyor ki bu da benzeri bir durumdu. Bir dağın başındaki bir köyde başka çaresi olmayan bir kızın yaptığı bir eylemdi bu." diye konuştu.