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    • Yaşam
    • 05.07.2022 22:33
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    • 05.07.2022 22:33
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    Mersin'de facia! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

    Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartman dairesinden yükselen silah seslerinin ardından komşular polise haber verdi. Polisin girdiği evde büyük bir facia ile karşı karşıya kalındı. İnceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

    AA
    Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

    Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

    Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

    Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Mersin'de facia! Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
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