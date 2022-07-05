Halı sahada kaleden kaleye gol attı! Saha boks ringine döndü

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi.

Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadaki sporcular arasında gerginlik yaşandı.