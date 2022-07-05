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    • Yaşam
    • 05.07.2022 11:13
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    • 05.07.2022 12:07
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    Gürültü kavgasında kan döküldü: Baba ve oğlu öldürüldü

    Ordu'da komşular arasında gürültü nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancasına sarılan Şeref I. (52), baba ve oğluna ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba ve oğul ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatlarını kaybetti.

    İHA
    Ordu’da gürültü kavgası: 2 ölü

    Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Şeref I. (52) isimli komşu, Gökhan Kurt (46) ve oğlu Batuhan Kurt (23) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Komşuların bina önündeki tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.

    BABA-OĞUL KURTARILMADI
    Bu sırada Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

    Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
    Katil zanlısı Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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        Haberler Yaşam Gürültü kavgasında kan döküldü: Baba ve oğlu öldürüldü
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