Gürültü kavgasında kan döküldü: Baba ve oğlu öldürüldü

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Şeref I. (52) isimli komşu, Gökhan Kurt (46) ve oğlu Batuhan Kurt (23) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Komşuların bina önündeki tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.

BABA-OĞUL KURTARILMADI

Bu sırada Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.