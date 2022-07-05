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    • Yaşam
    • 05.07.2022 11:23
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    • 05.07.2022 11:25
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    İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Halının içinde bulduğu parayı eksiksiz teslim etti

    Diyarbakır’da bir aile, bayram temizliği için yıkamaya gönderdikleri halınının içinde yaklaşık 112 bin TL değerinde 6 bin 600 dolar parasını unuttu. Duyarlı halıcı, ailenin ev almak için biriktirdiği parayı sahiplerine eksiksiz teslim etti.

    İHA
    Yıkayacağı halıların arasında 6 bin 600 dolar buldu

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşi Ayfer Ayana ile birlikte halı yıkama işlerine bakan Osman Ayana, geçtiğimiz günlerde yıkamak için topladığı halılar arasında kur değeri yaklaşık 112 bin TL değerinde olan 6 bin 600 dolar buldu.

    "HARAM YEMEMEK İÇİN YILLARDIR ÇABALIYORUM"
    Sahibini tespit etmek için çalışma başlatan duyarlı halıcı, parayı Murat A. isimli sahibine teslim etti. 12 yıldır halı yıkamacılığı yapan 60 yaşındaki Osman Ayana, haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etti.

    SAHİBİ ARAYARAK MİKTARINI SÖYLEDİ
    Mutlu olduğunu aktaran Ayana şunları söyledi:
    Cumartesi günü halıları toparladım, pazar günü boşaltım yaparken halının içerisinde 66 adet 100 banknot dolar buldum. Bu sabah dolarların sahibi arayarak miktarını söyledi. Ben de doğrulatınca teslim ettim, alıp gittiler.

    Korkmuşlardı, çok teşekkür ettiler. Bu yaşıma kadar kimsenin parasını yemedim, bu yüzden paralarını iade ettim. 112 bin TL değerinde 6 bin 600 dolardı. Kendine ev almak için toplamış.

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    Haberler Yaşam İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Halının içinde bulduğu parayı eksiksiz teslim etti
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