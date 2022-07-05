İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Halının içinde bulduğu parayı eksiksiz teslim etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşi Ayfer Ayana ile birlikte halı yıkama işlerine bakan Osman Ayana, geçtiğimiz günlerde yıkamak için topladığı halılar arasında kur değeri yaklaşık 112 bin TL değerinde olan 6 bin 600 dolar buldu.

"HARAM YEMEMEK İÇİN YILLARDIR ÇABALIYORUM"

Sahibini tespit etmek için çalışma başlatan duyarlı halıcı, parayı Murat A. isimli sahibine teslim etti. 12 yıldır halı yıkamacılığı yapan 60 yaşındaki Osman Ayana, haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etti.