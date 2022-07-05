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    İngiliz ünlü model Yazmin Oukhellou'nun acı günü! Geçirdikleri trafik kazasında erkek arkadaşı hayatını kaybetti

    İngiliz ünlü model ve oyuncu Yazmin Oukhellou, aktör sevgilisi Jake ile Bodrum’da kaza yaptı. Kendisi hayati tehlikeyi atlattı ancak erkek arkadaşı kurtulamadı. İkilinin iş görüşmesi için Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Olacak iş değil

    Korkunç kaza dün sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana geldi. Jake Robert Mclean yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mclean'ın yaşamını yitirdiği, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou, hemen ameliyat edildi. Kritik saatleri atlatan güzel oyuncu kendine geldi. Tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı belirtildi. Mclean'ın ise alkollü olup olmadığı otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan ikilinin Bodrum'a bir iş anlaşması için geldiği öğrenildi. İngiliz aktör Mclean'ın çeşitli film ve dizilerde oyuncu ve yapımcı olarak yer aldığı kaydedildi. Mclean'ın ayrıca Aralık'ta vizyona gircek olan Avatar 2, Tooken ve Natural Disaster gibi filmlerde rol aldığı öğrenildi. (HAYRETTİN ŞAŞMAZ)



    HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK
    Iğdır'da Aleyna Ağgül geçtiğimiz yıl 5'inci kattan atladı. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bıraktı. Zanlı, erkek arkadaşının babası Gökhan Argın çıktı. Gözaltına alınan Göktürk Argın ve babası Gökhan Argın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar sonucu Gökhan Argın 7 Ekim'de tutuklandı. Müebbet hapse çarptırıldı. Ancak karar sonrası Argın'ın avukatları dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, avukatların itirazına ret cevabı verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi de kararın uygulanması gerektiğine hükmetti.



    AH FARUK!
    Henüz 18 yaşında olan Faruk'un bir süre önce kaybolduğu belirlendi. Ailesinin oğullarının bulunması için kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi. Ancak ne yazık ki Faruk'tan acı haber geldi. İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50 metre altında erkek cesedi bulundu. Hastanede görevli hemşirenin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, 18 yaşındaki Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sürdürüyor.



        MİLLİ ATLETE TÜKÜRÜK PUSUSU
        Adana'da Lokman D. (33), alt komşusu Onur Pekyen'in (31) başına tükürünce tartışma çıktı. Kavga, Onur'un babası Ahmet Pekyen'in (67) araya girmesiyle sonlandı. Ancak Lokman D., pusu kurup Ahmet Pekyen'e kurşun yağdırdı. Hayatını kaybeden Pekyen'in eski milli atlet olduğu ortaya çıktı.



        HAY AKSİ
        Akıllara durgunluk veren olay Manisa'da yaşandı. Taksici Ali Hallaç (47), biri kadın iki yolcu aldı. İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Ancak bir süre sonra Ali Hallaç ile müşterisi A.T.D. arasında kavga başladı. Hallaç aracı kenara çekip kontağı kapattı. Öfkeli yolcu, Hallaç'ı saçlarından sürükleyip dışarı attı. A.T.D. daha sonra taksinin direksiyonuna geçerek, kaldırımdaki ağaca çarptı. Gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı. Ali Hallaç ise hala olayın şokundaydı: Şahıs araca biner binmez zaten agresif davranmaya başladı. 'Çek arabayı' şeklinde bağırdı. Müziğin sesini sonuna kadar açmamı istedi. Aynı zamanda bağırıp küfür etmeye devam etti. Bana vurmaya başladı. Sürekli kornaya bastım. İnsanlardan yardım istedim. Bu sırada saçlarımı yakaladı ve kafamı ısırmaya başladı. Kafa derim yüzüldü sandım.



        RAPOR BEKLENİYOR
        Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp can verdi. Olayla ilgili Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral tutuklandı. Dün davanın duruşması vardı. Sanıklardan Rıza Doğan, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, "Mahkemede, talep ettiğimiz hiçbir delil toplanmamıştır. Bunun sebebini anlamış değilim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi. Mahkeme, adli tıp kurumundan detaylı rapor istenmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların beraat talebini ise reddetti.



            EROL EVCİL TUTUKLANDI
            Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil (Eşrefoğlu) ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Evcil, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmakla suçlanıyor.



            AK'CEO'NA BAK!
            68 milyar dolarlık şirketin CEO'su Formica istifa etti. "Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak" dedi... Yatırım firması olan 'Jupiter Fund Management' CEO'su Andrew Formica istifa kararı aldı. Formica ailesini bu çok para kazandıran işine tercih etti. 1 Ekim'de görevi bırakacağını söyledi. 30 yıldır İngiltere'de yaşayan Formica şöyle konuştu: Ailemle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Doğduğum topraklara, Avustralya'ya gideceğim. Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak. Şu anla aklımda bundan başka bir şey yok." Bu arada Coronavirüs pandemisi sonrası şirketlerin ofise dönülmesini istemesini birçok çalışan kabul etmiyor. Yeni bir araştırma göre yöneticilerin de ofise dönmeye sıcak bakmadığını ortaya koydu.



            VATANA HİZMET
            Avustralya'da yıllarca doktorluk yapan 65 yaşındaki Dr. Zeki Sağdıç, 40 yıl sonra Karadenizli eşi Yasemin Sağdıç ile ana vatanına döndü. Yaklaşık 6 yıl önce hayatını kaybeden annesinin 'oğlum vatanımız Midyat'ta doktorluk yap' isteğini yerine getiren Süryani asıllı Dr. Sağdıç şimdi çok mutlu. Midyat 2'nolu Aile Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Zeki Sağdıç, "Daha önceki yıllar olsaydı bu kararı ertelerdim. Ama artık buralarda eskisi gibi korku yok. Huzur var, güven var, sevgi var" dedi.



                93 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 92 milyon 942 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 115'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 523'er lira, 3 bilenler 160'ar lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                208 BİN TL DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 208 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 568'er lira, 8 bilenler 201'er lira. 7 bilenler 39'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                KATLİAM GÜNÜ
                ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde dün öğle saatlerinde düzenlenen Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah saldırı gerçekleşti. Highland Park bölgesinde 18-20 yaşlarındaki kişi, bir evin çatısından silahla töreni izleyenlere kurşun yağdırdı. 6 kişi ölürken, 31 kişi de yaralandı. Olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, saldırgan kaçtı.



                    KEL ALAKA
                    Sağlık turizminde ön plana çıkan Türkiye, dünyayı ağırladı. Özellikle estetik konusunda, yabancı ülkelerden büyük ilgi vardı. Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinédine Zidane da Türkiye'nin bu başarısına kayıtsız kalmadı. 50 yaşındaki yıldız isim, saç ektirmek için soluğu İstanbul'da aldı. İkonik tarzını değiştirmek için ülkemize gelen efsane sporcu, iki hafta konakladıktan sonra Fransa'ya dönüş yaptı. Sosyal medya yıkıldı
                    Biz seni kel halinde sevdik be abi..
                    Koskoca Zidane bile kelliği kafasına taktıysa...
                    Saç ekimi sektörü için bundan iyi reklam olamaz.
                    Ne olur böyle kal Zidane!
                    O bile yaptırdıysa bize farz oldu beyler.
                    Son kale de düştü.

                    AÇIK AÇIK KRİZ!
                    Küresel ekonomik kriz, dünya devi ülkeleri bile etkiledi. Almanya, 1992'den bu yana ilk kez dış ticaret açığı verdi. Enerji ithalatında artan maliyetler nedeniyle Almanya'da mayıs ayında 1 milyar euroluk dış ticaret açığının oluştuğu belirtildi. Artışın sebebi olarak Rusya'yla yürütülen ticaret dengesinin bozulması gösterildi.



                    ENES 'KANTER' İÇİNDE
                    Firari FETÖ'cü Enes Kanter, Brooklyn Nets kulübünün sahibi Joseph Tsai'ye hakaretler yağdırdı! "Çin'e yeterince karşı çıkmıyor. Bu adam omurgasız" ifadesini kullandı. Duruma sessiz kalmayan NBA yönetimi ise Kanter'e sert çıktı. Adam Silver, Kanter'e emekli olma çağrısı yaptı. Paniğe kapılan terörist geri adım attı: 30 yaşındayım. Basketbol oynayabilirim.



                        'KAN'İMARKA
                        Danimarka'nın başkenti Kopenhag, hafta sonu vahşeti yaşadı! Noah Esbensen (22), AVM'yi bastı, etrafa ateş açtı. 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Her fırsatta İslam düşmanlığına başlayan Avrupa, saldırganın 'Danimarkalı' olması üzerine olayın terörle bağlantılı olmadığını açıkladı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı vurgulandı! Dün hakim karşısına çıkan cani Noah Esbensen'in ifadesi hakkında gizlilik kararı alındı!



                        'KÖŞK'E BENİM OLSA
                        İstanbul Kadıköy'deki Caddebostan Sahili'nde bulunan Ragıp Paşa Köşkü, icra yoluyla satışa çıktı. Perili Köşk olarak da bilinen tarihi yapı için istenen rakam tam 449 milyon liraydı! Köşk, Padişah 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı. 116 yıllık köşk için satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. Alıcı çıkmaması durumunda ihale 3 Ekim'de tekrarlanacak.



                        'KÖTEK' BALIĞI
                        sahillerinde köpek balığı ortaya çıktı. Panikleyen vatandaşlar paspasa sarıldı! Paspasın sopasıyla başına vurup korkutmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran hayvan kaçtı.



                            MONEYCO!
                            MonacoPrensliği vatandaşı, Taksim'de dilendi. Zabıta enseledi. "Paramı kaybettim ülkeme dönmek istiyorum" dedi. Duyan şoka girdi...



                            HEYKEL AYIBI
                            CHP'li Çanakkale Belediyesi, Kalliopi Lemos'un armağanı olan eserini kaldırdı. Sanatçıyı arayıp "Gel bu heykeli al" çağrısı yaptı. Troya Derneği ayıba sessiz kalmadı. Heykeli korumaya aldı.



                            EVE DÖNÜN ÇOCUKLAR
                            Osmaniye'de Ahmet Buğra Akboğa (16) ile kuzeni Rıdvan Bodur (14), iki gün önce evden ayrıldı. Bir daha haber alınamadı.



                                Aileleri çağrı yaptı: Bir an önce geri dönün çocuklar... Sizi çok merak ediyoruz. Bizi üzmeyin...

                                KEÇİYE 758 BİN TL
                                Adıyaman'da 3 adet dağ keçisini kaçak olarak avlayan iki kişi yakalandı. 758 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

                                HAYATA EL FRENİ
                                Zonguldak'ta Cemal Saltan (82), otomobilini park edip indi. Fakat el frenini çekmedi. Hareket eden aracın altında can verdi.

                                İŞYERİNİ SOYDU
                                Denizli'de işe dönüş talebi kabul edilmeyen Mert A, 2.5 ay boyunca eski işyerinden hırsızlık yaptı. Çaldığı ürünleri sattı. Yakalandı.

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                                Haberler Yaşam İngiliz ünlü model Yazmin Oukhellou'nun acı günü! Geçirdikleri trafik kazasında erkek arkadaşı hayatını kaybetti
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