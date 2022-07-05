İngiliz ünlü model Yazmin Oukhellou'nun acı günü! Geçirdikleri trafik kazasında erkek arkadaşı hayatını kaybetti

Korkunç kaza dün sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana geldi. Jake Robert Mclean yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mclean'ın yaşamını yitirdiği, kız arkadaşı Yazmin Oukhellou'nun yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oukhellou, hemen ameliyat edildi. Kritik saatleri atlatan güzel oyuncu kendine geldi. Tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı belirtildi. Mclean'ın ise alkollü olup olmadığı otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan ikilinin Bodrum'a bir iş anlaşması için geldiği öğrenildi. İngiliz aktör Mclean'ın çeşitli film ve dizilerde oyuncu ve yapımcı olarak yer aldığı kaydedildi. Mclean'ın ayrıca Aralık'ta vizyona gircek olan Avatar 2, Tooken ve Natural Disaster gibi filmlerde rol aldığı öğrenildi. (HAYRETTİN ŞAŞMAZ)
HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK
Iğdır'da Aleyna Ağgül geçtiğimiz yıl 5'inci kattan atladı. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bıraktı. Zanlı, erkek arkadaşının babası Gökhan Argın çıktı. Gözaltına alınan Göktürk Argın ve babası Gökhan Argın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar sonucu Gökhan Argın 7 Ekim'de tutuklandı. Müebbet hapse çarptırıldı. Ancak karar sonrası Argın'ın avukatları dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, avukatların itirazına ret cevabı verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi de kararın uygulanması gerektiğine hükmetti.
AH FARUK!
Henüz 18 yaşında olan Faruk'un bir süre önce kaybolduğu belirlendi. Ailesinin oğullarının bulunması için kayıp ihbarı yaptığı öğrenildi. Ancak ne yazık ki Faruk'tan acı haber geldi. İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50 metre altında erkek cesedi bulundu. Hastanede görevli hemşirenin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, 18 yaşındaki Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sürdürüyor.