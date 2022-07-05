İngiliz ünlü model Yazmin Oukhellou'nun acı günü! Geçirdikleri trafik kazasında erkek arkadaşı hayatını kaybetti





AK'CEO'NA BAK!

68 milyar dolarlık şirketin CEO'su Formica istifa etti. "Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak" dedi... Yatırım firması olan 'Jupiter Fund Management' CEO'su Andrew Formica istifa kararı aldı. Formica ailesini bu çok para kazandıran işine tercih etti. 1 Ekim'de görevi bırakacağını söyledi. 30 yıldır İngiltere'de yaşayan Formica şöyle konuştu: Ailemle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Doğduğum topraklara, Avustralya'ya gideceğim. Tek isteğim sahilde oturup hiçbir şey yapmamak. Şu anla aklımda bundan başka bir şey yok." Bu arada Coronavirüs pandemisi sonrası şirketlerin ofise dönülmesini istemesini birçok çalışan kabul etmiyor. Yeni bir araştırma göre yöneticilerin de ofise dönmeye sıcak bakmadığını ortaya koydu.