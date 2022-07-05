Kuyumcu komşusunu öldüren zanlı: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

NEFRET DUYUP ÖLDÜRMÜŞ

Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sek edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz'un ifadesinde, öldürdüğü komşuları Yusuf Şahin ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

5 yıldır Şahin'e nefret duyduğunu anlatan Yavuz, ''Aramızda husumet yoktu. Ben de takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Bu hareketleri korkuya sebep oluyordu. Bu tavırların ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorum. Fakat ben de bu duyguyu oluşturdu. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Ben bu duyguyu bastırıyordum" dedi.

BABASINA AİT TABANCAYI ALMIŞ

Olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını belirten Yavuz, bunun sebebi olarak Yusuf Şahin'i gördüğü, olay günü babasının iş yerine gidip, çekmecedeki babasına ait tabancayı alıp Şahin'i öldürdüğünü söyledi.