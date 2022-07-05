Kuyumcu komşusunu öldüren zanlı: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

Konya'da 2014 yılında LYS sınavında Seydişehir birincisi olan ve okuduğu üniversiteyi 3. sınıfta terk eden 27 yaşındaki Osman Yavuz, kuyumculuk yapan komşusunu tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.
İŞ YERİNDE ÖLDÜRDÜ
Dün saat 12.40 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla ateş ederek öldürdü.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen Yusuf Şahin'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası defnedilecek. Öte yandan Osman Yavuz'un kuyumcu dükkanına girdiği ve kaçtığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKMIŞ
Saldırıyı gerçekleştiren Osman Yavuz'un 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olduğu ortaya çıktı. O dönem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Yavuz'un 3'üncü sınıfta okulu bıraktığı belirlendi.