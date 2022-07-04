Sahada bu sefer mutluluk var: Orta hakem Recep Gündüz sevgilisi yardımcı hakem sevgilisi Ayşe Polat'a evlilik teklif etti

Ağrı'da U-14 Ligi final maçında Ağrı Vefa Spor ile Ağrı İdman Yurdu Spor karşılaştı. Maçı TFF C Klasman Yardımcı Hakemi Recep Gündüz yönetti. Yardımcılıklarını ise il hakemleri Ayşe Polat ile Muhammed Aksoy yaptı. 10. dakikada maçı durduran Gündüz, yardımcı hakem sevgilisi Polat'a evlilik teklifi yaptı. Ortaya güzel görüntüler çıktı.

Ayşe Polat, bir anda yedek kulübesindeki futbolcuların açtığı "Benimle evlenir misin?" pankartı ile sevgilisinin diz çöküp tuttuğu yüzüğü görünce kısa süreli şok yaşadı. Polat, teklifi alkışlar arasında kabul etti. Öte yandan karşılaşmada Ağrı Vefa Spor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Ağrı İdman Yurdu Spor, TFF Ağrı U-14 Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.