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    • Yaşam
    • 03.07.2022 11:37
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    • 03.07.2022 11:37
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    Sivas'ta katliam gibi kaza! Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Son dakika haberi! Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sivas’ta katliam gibi kaza! 3 kişi öldü

    Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    İmranlı'dan Zara ilçesine doğru seyreden Göksal Y. (56) idaresindeki 60 AAS 007 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada otomobilde bulunan Elmas Y. (49), Mehmet T. (35) ve Betül T. (31) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

    Ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

    Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Sivas'ta katliam gibi kaza! Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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