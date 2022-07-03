Surdan düşen Ferdi Arık'ı ölüme iten anneden kan donduran ifadeler: Götür kaleden aşağıya at

'NE OLDUĞUNU, NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Savcılık sorgusunda 'Oğlum, ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim' diyen tutuklu sanık Meşhure Arık, hakim karşısındaki ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi. Arık savunmasında "Olay günü eşime 'Oğlumuzu bir hastaneye götürelim' dedim. Eşim de bana 'Götüremem, gidip de ne fayda görüyoruz ki' dedi. Sonra eşimle tartıştık ve bana vurdu. Ben ağlamaya başladım. 'Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at' dedi. Ben de 'Bunu nasıl yaparım ben bir anneyim' dedim. Bu sırada bana eşim, zorla hap içirdi. Oğlumla birlikte evden çıkıp kaleye gittik, ben bir anne olarak hiçbir zaman oğluma zarar vermek istemem, orada kendimi kaybettim, ne olduğunu, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

'KALEYE OĞLUMLA DERTLEŞMEYE ÇIKMIŞTIK'

Olay sonrasını anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Meşhure Arık, "Çok pişmanım. Sonra eşim beni aradı 'Ne yaptın' diye sordu. Ben de 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedim. Eve geldim, ben oğlum eve gelecek diye bekliyordum. Evdeki kızıma sarılıp ağladım, sonra eşim eve geldi ve bana 'ne yaptın' diye sordu. Ben de 'neden soruyorsun istediğin oldu' dedim. Sonra polisler geldi karakola götürdüler. Hatta eşim bana 'ismimi sakın kimseye söyleme bitersin' diyerek tehdit etti. Çocuğumu çok seviyordum onu hep öper koklardım. O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, orada neler oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum" diye konuştu.