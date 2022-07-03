Surdan düşen Ferdi Arık'ı ölüme iten anneden kan donduran ifadeler: Götür kaleden aşağıya at

Olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta, ilçedeki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Polis tarafından kale civarında gözaltına alınan Meşhure Arık, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Otopsinin ardından Ferdi Arık'ın cenazesi de, ilçede toprağa verildi.
ANNE VE BABA HAKİM KARŞISINDA
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlan soruşturma kapsamında tutuklu Meşhure Arık hakkında 'altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, eşi Cebrail Arık hakkında da 'altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan iddianame düzenlendi. Çorum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1'i tutuklu 2 sanığın, yargılanmasına başlandı. Duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.