Bu nasıl vicdansızlık? Kira zammını beğenmedi engelli eşiyle sokağa attı

Kağıthane'de, Şişli Belediyesi'nden malulen emekli olan Kenan Deliktaş, yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Deliktaş ile 4 çocuğu, ev sahibi tarafından istediği kira artışı yapılmadığı gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte kapının önüne konuldu. Gözyaşlarını tutamayan Deliktaş ailesi, geceyi sokakta geçirdi.
Malulen emekli olan Kenan Deliktaş, eşi ve dört çocuğu ile birlikte 2 yıldır yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi'ndeki evlerinden 2 gün önce ev sahibi tarafından çıkarıldı. 1+1 daire için, aylık bin lira kira ödeyen Kenan Deliktaş, iddiaya göre artan kiralar nedeniyle bir süredir ev sahibi ile sorun yaşıyordu. Aylık bin lira kira ödediklerini belirten Deliktaş, engelli eşi, 2 kızı ve 2 oğluyla beraber iki gün önce eşyaları ile sokağa atıldı. Oturdukları evin önünde zor şartlar altında yaşamaya çalışan Deliktaş ailesi, komşularının yardımlarıyla yaşamaya çalışıyor.
"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
Şişli Belediyesi'nden malulen emekli olduğunu söyleyen Deliktaş, "Emekli oldum, mecburen askerliğimi ödedim, 18-19 bin lira para ödedim. Malulen emekli oldum. Ayaklarım sakat zaten. Hanım da zaten engelli. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. İki seneyi geçti oturuyorduk. Kirayı düzenli olarak ödüyordum. Elden veriyorduk, bankadan veriyorduk. Bazen gelip kendisi alıyordu. 3-4 sefer elden aldı. Onları da almadım diye göstermiş. Bankadan dekont çıkarmış. 5 aylık kira vermedin, 4 aylık vermedin dedi bana. Çıksın yeğenim gelecek" dedi.
"KİRAYI ARTIRMAMA RAĞMEN EVİ BOŞALTTI"
Kira olarak bin lira ödediklerini belirten Deliktaş, "Bin lira veriyordum. Bin 400 yaptım. En son emlakçı ile parayı gönderdim. Kabul etmedi. Ya evden çıksın ya da bana diyor ki her altı ayda 500 lira zam yapacak. Bin 500 lira kira vereceksin, 6 ay sonra 2 bin lira, altı ay sonra 2 bin 500 yapacaksın. Bu nedir ya" diye konuştu.