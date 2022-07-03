Bu nasıl vicdansızlık? Kira zammını beğenmedi engelli eşiyle sokağa attı

"AYAĞIM SAKAT OLDUĞU İÇİN MAHKEMEYE GİDEMEDİM"

Ev sahibinin kendilerini mahkemeye verdiğini vurgulayan Kenan Deliktaş, "Mahkemeye çağırdılar beni, bir sefer. Ben gidemedim ayaklarım sakat olduğu için. Ne de olsa bir mahkeme daha olur dedim. Ama adam paralı adam, zengin adam. Adam iki tane avukat tutmuş. Bir celsede ondan yana, sonra geldiler çıkın diye. Biz de anlamıyoruz. Okuma yazmamız fazla yok. Mahkemenin gönderdiği kağıtta bilmem sulh diyor, bilmem ne diyor. Onlardan da anlamıyoruz. Onu da anlamadık. Geldiler 2 gün önce. Apar topar yığdılar, anahtarı değiştirdiler. Kapıyı değiştirdiler, pencereyi değiştirdiler. Çektiler gittiler, bizi böyle bıraktılar" şeklinde konuştu.

"BEN ONLARI ALLAHA HAVALE ETTİM"

Sabah saatlerinde mahkeme kararıyla evlerinin apar topar boşaltıldığını ifade eden Kenan Deliktaş, "Ben şaşırıyorum. Bu insanları böyle attı gitti. Bu şekilde sel sefil bıraktı. Sen akşam nasıl yatağında uyuyorsun çocuklarınla kardeşim. Ben onları Allaha havale ettim. Hayırsever bir insan el uzatırsa. Kiralık dairem var kardeşim, 'bir buçuk iki lira ver' derse. Bir buçuk iki lirayı verebilirim. Otururum, elektrik, suyumu doğalgazımı öderim. Çocuğun biri okuyordu zaten, onu okuldan aldım mecburen. Bir tanesi 16 yaşında işe sokacağım mecburen" diye konuştu.