Gençlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "81 ilde evimiz gezecek çok yerimiz var"





Rabia Ünal (22): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü:

Şimdiden hangi şehre seyahat etmeliyiz gibi eğlenceli araştırmalara başladık. Bu müjde sayesinde birçok üniversite öğrencisi yaz ayında farklı bir şehre daha kolay yolculuk yapacak, kendi ülkesini, ülkesinin farklı kültür ve insanlarını daha yakından tanıyacak.



Bayram Gaşi (18): Trakya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf:

Cumhurbaşkanımıza 18-25 yaşında olan arkadaşlarımıza ülkemizin her yerini gezerken konaklama sorunumuzu ortadan kaldırdığı için teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.