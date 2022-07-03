Gençlerden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "81 ilde evimiz gezecek çok yerimiz var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenci yurtlarının, Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz konaklamalarına açık olacağını açıklaması öğrencileri sevindirdi. Üniversite öğrencileri, KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz konaklama imkânı bulabileceğini belirterek, "81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var. Gençler artık özgürce tatil yapabilecek" dedi. Üniversite öğrencileri SABAH'a duygularını anlattı.
Talha Doğanay (24): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi:
"Tatillerde nerede kalacağız?", "Ne kadar para harcarız?", "Oteller çok pahalı" gibi sorulardan bizi kurtarıp sadece tatilin tadını çıkarmamızı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza minnet borçluyuz. Bu yaz tatil güzel geçecek.
Veysel Kızanlıklı (20): Edirne Trakya Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 2. Sınıf Öğrencisi:
Bu yaz Türkiye'nin istediğimiz şehrinde ücretsiz olarak konaklamak için yurtların kapısını biz gençlere açan, her zaman gençlerin yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.