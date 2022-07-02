Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.07.2022 06:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2022 06:20
    ABONE OL

    Ankara'da kan donduran vahşet: Kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı

    Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen koca, önce kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü, ardından eşini yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.

    Ankara’da kan donduran vahşet

    Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen koca, kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürürken, eşini ise yaraladı. Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairede meydana geldi.

    İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K. 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklandı. Akkaya, damadının peşinden koştuğu esnada aldığı darbeler sonucun da apartmanın önünde yığıldı.

        Fatih K. ise olay yerinden kaçarken kayınbabası Akkaya'nın otomobiline zarar verdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Güleser K.'yı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan Fatih K.'yı kendi evinde yakaladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan Anastasiadis’a yanıt
        Haberler Yaşam Ankara'da kan donduran vahşet: Kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı
            SON DAKİKA