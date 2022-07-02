Ankara'da kan donduran vahşet: Kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü, eşini yaraladı

İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K. 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı.