Arnavutköy'de akılalmaz kurtuluş! Kamyonetin kasasından düşen işçinin ağır yaralandığı anlar kamerada

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KİLOMETRELERCE SONRA FARK ETTİ

Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow'un düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, işçinin kamyonetteki yokluğunu kilometrelerce ilerledikten sonra fark etti. Kamyonet sürücüsü E.D., gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü E.D., Nurmyrad Jamardow'u günübirlik işte çalıştırmak üzere aldığını, kamyonetin ön kısmı dolu olduğu için kamyonetin kasasına bindirdiğini söyledi.