Arnavutköy'de akılalmaz kurtuluş! Kamyonetin kasasından düşen işçinin ağır yaralandığı anlar kamerada

Arnavutköy'de kamyonetin kasasında seyahat eden yabancı uyruklu işçi, kapısı açık bırakılan kasadan yola düştü.
Arkadan gelen servis minibüsünün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtulan Nurmyrad Jamardow, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü, işçinin kamyonette olmadığını kilometrelerce ilerledikten sonra fark ederken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, Arnavutköy'de yaşandı. Enes Demir yönetimindeki 34 EY 5362 plakalı kamyonetin açık bırakılan kasasından düşen Türkmenistan uyruklu Nurmyrad Jamardow, ağır şekilde yaralandı. Açık kapıdan yola düşen işçi, hemen arkadan gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.
Kazayı gören çevredekiler, kamyonetten düşen Nurmyrad Jamardow'un yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. İlk anlarda kamyonetten yola atıldığı düşünülen kişinin, kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.