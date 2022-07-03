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    • Yaşam
    • 03.07.2022 09:21
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    • 03.07.2022 09:21
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    Fatih’te yıkılan binanın altından top mermisi çıktı

    Son dakika haberleri... İstanbul Fatih’te yıkımı yapılan metruk binanın altından top mermisi çıktı. Korozyona uğramış top mermisi incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

    Fatih’te yıkılan binanın altından top mermisi çıktı

    Edinilen bilgiye göre, Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde metruk bir gecekondunun yıkımı sırasında binanın altında bir top mermisi olduğu görüldü. Mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri yapılan ilk incelemede korozyona uğrayan top mermisinin patlayıcı özelliği kalmadığını belirledi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri eski top mermisini detaylı inceleme için muhafaza altına aldı.

    Mahalle sakinlerinden Fahri Akar, "Gecekondu yıkımı yapıldı. Yıkıntı arasından çıktı. Havan mermisi olduğu söylendi. 1800'lü yıllara ait olduğunu şimdi öğrendim. Eski mühimmatların doğuracağı risk söz konusudur her zaman.

    Polisi çağırdık. Kimseye bir zarar gelmeden 'imha edilsin' dedik. Polisin bilgisi dahilinde gerisi. Onlar incelemelerini yaptılar. İmhaya götürdüler aynı şekilde. Burada başka var mı yok mu onu arayacaklar" dedi.

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    Haberler Yaşam Fatih’te yıkılan binanın altından top mermisi çıktı
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