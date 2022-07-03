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    • Yaşam
    • 03.07.2022 10:58
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    • 03.07.2022 10:58
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    Bayrampaşa'da düğün konvoyunda kaza

    İstanbul'da düğün konvoyunda ilerleyen otomobiller, kural dışı hareketle trafiği tehlikeye sokarken konvoyda kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa’da düğün konvoyunda kaza

    Bayrampaşa'da, düğün konvoyunda otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, kural dışı hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokarken, konvoyda meydana gelen kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa 03 Otoyolu hal istikametinde dün saat 18.00 sıralarında ilerleyen düğün konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte müzik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak canını hiçe saydı. Otoyolda zikzak çizerek ilerleyen konvoydaki otomobillerden biri aniden yol ortasında durunca, konvoydaki başka otomobil arkadan çarptı. Otomobilin tavanından çıkarak müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza anında düşmekten son anda kurtuldu. Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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