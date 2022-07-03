Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Fas asıllı Fransız turist Salim Saidi 40 metreden ölüme atladı

Turist olarak önceki gün İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit'te bir otele yerleşti. Önceki gün saat 13.45 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. 8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.
O GECEYİ ANLATTI
Adana'da 3 çocuk annesi Makbule Kılıç (33), 30 Haziran'da hayatının en acı gecesini yaşadı. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Tolga Kılıç (33), ayrılma aşamasındaki Cansu Yıldız'a saldırıda bulunan Durmuş Yıldız'ı engellemek isterken bıçaklı saldırıya uğraması sonucu gözleri önünde öldürüldü. Yaşadığı o dehşet anlarını anlatan acılı kadın, "Benim eşim hayatını bir kadının yaşaması için feda etti. O gerçek bir kahraman. Onun hatıralarıyla yaşayacağım. Canım, yüreğim çok yanıyor. Üç çocuğumla baş başa kaldım. Bir kadın yaşasın diye canını hiçe sayan eşimle gururu duyuyorum" dedi.
Murat KARAMAN
DEHŞET 'DOG'URDU!
Gaziantep Nurdağı'nda sahipsiz sokak köpeği, 54 gün önce 72 yaşındaki Mustafa Topal'a saldırdı. Talihsiz adam, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topal, sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaklaşık 2 ay sonra hayatını kaybetti. 6 çocuk babası Mustafa Topal'ın cenazesi, Altınova Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.