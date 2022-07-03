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    Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Fas asıllı Fransız turist Salim Saidi 40 metreden ölüme atladı

    Fas asıllı Fransız turist Salim Saidi, Beyoğlu’nda bir otelin 8. katındaki oda penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Kurtarılamadı. Polis, cinayet ihtimalini araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Cinayet şüphesi

    Turist olarak önceki gün İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit'te bir otele yerleşti. Önceki gün saat 13.45 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. 8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.



    O GECEYİ ANLATTI
    Adana'da 3 çocuk annesi Makbule Kılıç (33), 30 Haziran'da hayatının en acı gecesini yaşadı. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Tolga Kılıç (33), ayrılma aşamasındaki Cansu Yıldız'a saldırıda bulunan Durmuş Yıldız'ı engellemek isterken bıçaklı saldırıya uğraması sonucu gözleri önünde öldürüldü. Yaşadığı o dehşet anlarını anlatan acılı kadın, "Benim eşim hayatını bir kadının yaşaması için feda etti. O gerçek bir kahraman. Onun hatıralarıyla yaşayacağım. Canım, yüreğim çok yanıyor. Üç çocuğumla baş başa kaldım. Bir kadın yaşasın diye canını hiçe sayan eşimle gururu duyuyorum" dedi.
    Murat KARAMAN



    DEHŞET 'DOG'URDU!
    Gaziantep Nurdağı'nda sahipsiz sokak köpeği, 54 gün önce 72 yaşındaki Mustafa Topal'a saldırdı. Talihsiz adam, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topal, sevk edildiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaklaşık 2 ay sonra hayatını kaybetti. 6 çocuk babası Mustafa Topal'ın cenazesi, Altınova Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



        BAYILTAN KISKANÇLIK
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin yakınında aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra kavgaya tutuştu. Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda bayıldı. Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu ise polisi arayarak yardım talep etti. Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü. Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.



        DENİZ 'KAPLAN'I
        Antalya'da işçi emeklisi 2 çocuk babası 65 yaşındaki Nesimi Kaplan, 19 yıldır 10 metrekarelik bir karavanda deniz manzaralı süper bir hayat sürüyor. Karavanını dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline parkeden Kaplan, zamanın büyük kısmını deniz kenarında geçiriyor. Aynı zamanda 19 yıldır plaj ve su parkında cankurtaranlıkta yapan Kaplan boğulmak üzere olan 500'zün üstünde kişinin hayatını kurtardı. Kaplan, "Keşke kimse boğulma tehlikesi yaşamasa. Ancak maalesef oluyor. Hayat kurtarmak çok özel bir duygu" dedi.
        Erdoğan ÖZTÜRK



        PARAYLA DANS!
        Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adlı bir organizasyon düzenledi. Dansçılar koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı. Salondaki festival açılışında Alman bir dasçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İBB'nin organizasyon için harcadığı paranın miktarı da belli oldu: 215 bin lira.



            ALTIN EKONOMİSİ
            Doğu'da bazı aşiretlerin, başlık parasında istenecek altınları sabitlediği ortaya çıktı. Van, Hakkâri, Irak ve İran'da 1 milyona yakın nüfusu olan Ezdinan aşireti reisi Salih Özbek, kız tarafının istediği altınlarda aşiret içinde sabit bir rakam kararı aldıklarını açıkladı. Salih Özbek, "Kız tarafı 8 yarım, bir tam, 15'er gram iki bilezik, küpe takımı, iki yüzük ve 1 saatten başka bir şey istemeyecek. Aileler sınırsız istekte bulunabiliyor" dedi.
            Aslışah NARGÜL



            'CAR'AMBOL
            İzmir'de yaşayan Hüseyin Çakatay, geçtiğimiz yıl Antalya'ya gitti. Beğendiği 2010 model araca 190 bin TL ödedi. 2 ay önce gelen telefonla şoka girdi. Çünkü aracının şasi numaralarının değiştirildiğini ve ipotekli olduğunu öğrendi. Hemen aracı satın aldığı G.K. ile ekspertiz firmasını mahkemeye verdi. İsyan etti: Aldığım aracın şu anki değeri 600 bin TL... Eşimle boşanma aşamasına kadar geldik. Psikolojim altüst olmuş durumda.



            ÇOK HAVALI
            ABD'li Bette Nash, 1957'de American Airlines'ta hostes olarak göreve başladı. Mesleğine tutkuyla bağlandı. Tam 65 yıl boyunca yılmadan çalıştı. Kısa süre önce de 86'ncı yaşını kutladı. Dünyanın en yaşlı ve en uzun süreli uçuş görevlisi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Görevine hala devam eden Nash, hava yolu şirketini tercih eden yolcuların da sevgisini kazandı. Bette Nash,1957 yılında başladığı görevine halen devam ediyor.



                KANSERE ÇARE TÜRKİYE'DEN
                Türk bilim adamları, kansere çare bulmak için kolları sıvadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), kanseri teşhis eden ilaç teknolojisini geliştirmeyi başardı. TENMAK Başkanı Dr. Abdülkadir Balıkçı, kanseri teşhis eden hadronterapi yönteminin sağlıklı dokuya zarar vermediğini vurguladı. "Hadronterapi uygulaması ile noktasal olarak hastalıklı bölgeyi tespit ediyoruz. Etrafındaki hiçbir hücreye zarar vermiyor" ifadesini kullandı.
                BARIŞ ŞİMŞEK



                GÖNLÜ ZENGİN
                İnsanlık dersi veren haber, Antalya'dan geldi. Fide tesislerinde çalışan Ömer Uysal (45), işe giderken yol kenarındaki cüzdanı fark etti. İçinde bin 385 TL ile çok sayıda banka ve kredi kartı olan çantanın sahibini bulmak için hemen karakola gitti. İncelemede, cüzdanın Barış Kurtarıcı'ya ait olduğu belirlendi. Dün çantayı sahibine teslim eden Uysal "Önce yola savrulan paraları topladım. Ardından cüzdanı gördüm. Cüzdanı bulunduğu yerden aldım. İçinde banka kartları kredi kartları ve sürücü belgesi vardı. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.



                PERİŞAN 'HALL'DE
                Dünya, ABD'li medya patronu Rupert Murdoch (91) ile eşi Jerry Hall'ın boşanmasına kilitlendi! Herkes Murdoch'ın 14 milyar sterlinlik servetini nasıl paylaşacağını merak ederken taraflardan ilk hamle geldi. Eski model Jerry Hall'un California'da boşanma davası açtığı belirtildi. 66 yaşındaki Hall, yakın çevresine Murdoch'u hala sevdiğini ve evliliklerinin aniden sona erdiği için kalbinin kırık olduğunu söyledi!



                    92 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 91 milyon 816 bin 833 lira devretti. 5+1 bilen 1 kişi 1 milyon 116 bin 558 lira, 5 bilenler 137 bin 422'şer lira, 4 bilenler 2 bin 57'şer lira, 3 bilenler 146'şar lira, 2 bilenler ise 14'er lira ikramiye alacak.



                    AZMİN ZAFERİ
                    Konya'da iki kolu olmayan ve bir bacağında da kısalık bulunan Ümmü Aladağ, pes etmedi. İki üniversiteyi bitirdi. Yüksek lisansa geçti. Gençlerede seslendi: Hayata hiç küsmedim. Şimdi de biyonik kol sahibi olacağım.

                    EKMEK ARASI PARA!
                    İstanbul Eyüpsultan'da pes dedirten bir olay meydana geldi. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim sırasında dilencileri fark etti. Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı. Dilencinin poşetinde ise ekmeklerin arasında 2 bin 400 TL para çıktı.

                    YENİ TARİH 15 AĞUSTOS
                    Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önce 26 Ekim olarak kutlanan ve tartışmalara neden olan Fatih Sultan Mehmet tarafından kentin fethinin 15 Ağustos olarak resmileştiğini duyurdu. Ustaoğlu, " İnşallah bundan sonraki süreçte bu yıl da dahil Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını 15 Ağustos olarak yapacağız" dedi.

                    OTOBÜSLER FULL ÇEKTİ
                    Bayram trafiği şehirlerarası ulaşımda yoğunluğa yol açtı. Firmalar ek seferler için bilet satışına başladı.

                    YAN BAKTIN KATLİAMI
                    Balıkesir Dursunbey'de "Yan baktın" kavgası çıktı. 2 genç bıçakla can verdi, bir kişi yaralandı.

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                    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Fas asıllı Fransız turist Salim Saidi 40 metreden ölüme atladı
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