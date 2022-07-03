Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Fas asıllı Fransız turist Salim Saidi 40 metreden ölüme atladı





AZMİN ZAFERİ

Konya'da iki kolu olmayan ve bir bacağında da kısalık bulunan Ümmü Aladağ, pes etmedi. İki üniversiteyi bitirdi. Yüksek lisansa geçti. Gençlerede seslendi: Hayata hiç küsmedim. Şimdi de biyonik kol sahibi olacağım.



EKMEK ARASI PARA!

İstanbul Eyüpsultan'da pes dedirten bir olay meydana geldi. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim sırasında dilencileri fark etti. Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı. Dilencinin poşetinde ise ekmeklerin arasında 2 bin 400 TL para çıktı.



YENİ TARİH 15 AĞUSTOS

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önce 26 Ekim olarak kutlanan ve tartışmalara neden olan Fatih Sultan Mehmet tarafından kentin fethinin 15 Ağustos olarak resmileştiğini duyurdu. Ustaoğlu, " İnşallah bundan sonraki süreçte bu yıl da dahil Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını 15 Ağustos olarak yapacağız" dedi.



OTOBÜSLER FULL ÇEKTİ

Bayram trafiği şehirlerarası ulaşımda yoğunluğa yol açtı. Firmalar ek seferler için bilet satışına başladı.



YAN BAKTIN KATLİAMI

Balıkesir Dursunbey'de "Yan baktın" kavgası çıktı. 2 genç bıçakla can verdi, bir kişi yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN