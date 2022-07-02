Bodrum'da kum çuvalında ceset bulundu! Olaya ilişkin 5 tutuklama

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, cesedin Ümit Erol'a ait olduğunu tespit ederken, Erol'un kardeşi Uğur Erol tarafından da 25 Haziran'da ağabeyi için kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.