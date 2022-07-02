Bodrum'da kum çuvalında ceset bulundu! Olaya ilişkin 5 tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran'da, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemede kum dolu çuvalda çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, biri kadın 6 şüpheliyi yakalamıştı.