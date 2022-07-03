10 gündür susuz kalan Yakaköy Mahallesi sakinleri isyan bayrağı açtı! Belediye'nin savunması ise şoke etkisi yarattı

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum, fiyatlarıyla cep yaktı. Mekanlarda lahmacun 195, hamburger bin 300, kokoreç bin 600, tost bile 300 liraya satıldı! Villalar, aylar öncesinden kapışıldı! Otellerde boş oda bile kalmadı! Ancak bu tablonun bir de görünmeyen yüzü vardı! Her yıl olduğu gibi bu sene de Bodrum'da su imtihanı başladı! İlçenin Yakaköy Mahallesi'nde 10 gündür yaşanan su kesintisi, vatandaşı usandırdı! 90 milyon liralık lüks villaların da bulunduğu bölgedeki evlerde oturanlar, çamaşır ve bulaşık yıkayamadıklarını, temizliklerini bile yapamadıklarını anlattı. Bölgedeki kuyulardan ve tankerlerden su almaya çalıştı. Mahalleli Hatice Işık, belediyeyi defalarca aradıklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını anlattı. "Bulaşık ve çamaşır yıkayamıyoruz. Tuvalete bile giremiyoruz. Su gelse bile çok seyrek akıyor. Çamaşır makinem bozuldu. Nereye başvurduysak sorunumuza çözüm bulunmadı" ifadesini kullandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin açıklaması ise şok etkisi yarattı: Yakaköy Mahallesi'nde artan nüfusla beraber mevcut depoyu besleyen su kuyuları yetersiz geliyor.