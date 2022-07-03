Halk sordu CİMER yanıtladı! CİMER’e geçtiğimiz yıl tam 200 bin başvuru yapıldı

Türkiye'nin en büyük şikayet platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Platformu'na (CİMER) soru yağdı. Sadece geçtiğimiz yıl CİMER'e 200 bin başvuru yapıldı. Bir vatandaş söze "Selamın Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım, nasılsın iyisindir inşallah" diyerek başladı. Ardından diş hekimiyle yaşadığı olayı paylaştı. Hamile eşi doktor kontrolüne giden başka bir vatandaş ise "Eşimin talebi olmamasına rağmen ve eşimin yanında olmadığım halde çocuğumun cinsiyetini kendisine bildirmiş heyecanıma engel olmuştur. Bu da benim ve eşimin çok üzülmesine, tartışmalar yaşamamıza sebebiyet vermiştir" diyerek mağduriyetini anlattı. Gelen en ilginç soruları ise şöyle sıralandı:







SORU: Lozan'da madenlerimizi çıkarmaya engel gizli bir madde var mı?

CEVAP: Lozan Barış Antlaşması'nda gizli maddeler bulunmamaktatır. Maden çıkartmamıza engel teşkil eden madde de yoktur. Lozan Anlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesindeki linkten ulaşabilirsiniz.



SORU: Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı?

CEVAP: Arda Bey, herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz.

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