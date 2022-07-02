Tuvalete gizli kamera kurarak kadın çalışanına şantaj yaptı! 'Bana kumpas kurdular' diye kendisini savundu

Olay, bir kargo firmasında yaşandı. İddiaya göre, C.Ç.D. arkadaşları ile bir kafede oturduğu sırada tanımadığı bir numaradan mesajlar almaya başladı. Önce tehditler savuran kişi, daha sonra da kadının tuvalette çekilmiş fotoğrafını atarak buluşmaya zorladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, mesajları ve kendisine ait izinsiz çekilen görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, kadına şantaj yapan kişiyi tespit etmek için çalışmalara başladı. Kadın ise mesajların, patronundan geldiğini iddia etti.
MESAJLARIN ATILDIĞI TELEFON VE KAYIT CİHAZLARI PATRONDAN ÇIKTI
Kadının ifadesinin ardından çalışmalara başlayan polisler, 29 Haziran Çarşamba günü iş yeri sahibi U.A.'ya ait otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda U.A.'ya ait otomobilde, C.Ç.D'ye mesaj atılan telefon ele geçirildi. İş yerinde çalışan bir kişi ise gizli kamera, kayıt cihazları ve içinde görüntüler bulunan hafıza kartını polis ekiplerine teslim etti. İncelemeye alınan cep telefonunda ise kadına ait görüntüler ve tehdit mesajları bulundu.
"KUMPAS KURDULAR DEDİ SERBEST BIRAKILDI"
Toplanan delillerin ardından U.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinde, "Bana kumpas kurdular. Olaylarla alakam yok" diyerek iddiaları reddeden U.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkartılan U.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.