Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınından sonra yılanlar Manavgat'ta şehir merkezinde görülmeye başladı





APARTMANDA YAKALANDI, CADDEDE GEZDİ

İlçe merkezinde bir apartmandaki ihbarı değerlendiren ekipler de yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı özel aparatlarla yakalayıp torbaya koydu. Apartmandan alınan yılan ormanlık alana götürüp doğal ortamına bırakıldı. Manavgat'tan en ilginç görüntü ise kent merkezindeki bir caddeden geldi. Yolun ortasında hareket halindeki yılanın yaklaşık 3 metre uzaktaki kadının yılana rağmen hiç panik yapmadan yerinde beklemesi, yoldan geçen insanların da yılana rağmen tepki vermeden yollarına devam etmeleri dikkati çekti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.