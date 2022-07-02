Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınından sonra yılanlar Manavgat'ta şehir merkezinde görülmeye başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi apartman girişinde yakalanan kara yılanı yakalayıp ormanlık alanda doğal ortamına bırakırken Side Mahallesinde bir çiftlikte, sebze bahçesinin kenarındaki ağa takılan Kara Yılan, ağdan kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Kent merkezinde yolun caddenin ortasında görülen yaklaşık bir metelik yılana rağmen vatandaşların tepkisizliği ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Temmuz tarihinde başlayıp havadan ve karadan yürütülen tüm müdahalelere rağmen ancak 9'uncu gün kontrol altına alınıp ağırlığı Manavgat'ta olmak üzere 58 bin hektarlık arazide 60 milyon ağacın küle döndüğü büyük yangın sonrası yılanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı. Bugüne kadar çok nadir yılan gören Manavgat'ta vatandaşlar, son günlerde sık sık yılan ihbarında bulunmaya başladı. İhbar gelmeyen gün olmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yakaladıkları yılanları yerleşim yerlerinin uzağında ormanlık alanlara bırakıyor.
ÇİFTLİKTEKİ AĞA TAKILDI
Manavgat'ta ev ve bahçelerin yanında ana yollarda bile yılana rastlanırken, Side Mahallesinde Hasan Delikkulak'a ait çitlikte sebzelerin etrafına haşere girmemesi için konulan ağlara takılan Kara Yılan çiftlik sahibi tarafından kurtarıldı. Kara Yılanı ağa takılmış vaziyette görünce üzüldüğünü belirten Manavgat-Side Rahvan Atçılar Derneği Başkanı Hasan Delikkulak, "Aklıma yılanlarla arası çok iyi olan bizim gibi atçılıkla uğraşan Erdoğan abim geldi. Aradım hemen geldi. Yılanı ağlardan kurtardık. Ağlardan çıkarırken zarar gören yerlerine ilaç sürdükten sonra yeniden doğaya bıraktık" dedi.