Tuncelili müzisyen arıcı kovanlara yaklaşan ayıyı Mozart'ın aryasıyla kaçırdı

Pülümür ilçesi kırsalında bozayılar köylere kadar inip arı kovanlarına saldırmaya başladı.
Salkımözü köyünde oturan, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim İbrahim Sarıpınar'ın arı kovanları da birkaç kez ayı saldırısına uğradı.
Sarıpınar, kovanlarını korumak için ayılara karşı geceleri nöbet tutmaya başladı.
Bu nöbetlerden birinde bir ayının kovanlara yaklaştığını fark eden Sarıpınar, önce el feneriyle ışık tuttu, ardından da yüksek sesle dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'O wie will ich triumphieren' aryasını seslendirdi.