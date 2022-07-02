Ankara'da sel felaketi: Buse Nur Doğanay bodrumda can verdi! Facia göz göre göre geliyorum demiş

"KAÇ KEZ DİLEKÇE VERDİK"

Facianın yaşandığı sokakta oturan Adnan Ceylan ise kendi evini de su bastığını, eşini ve çocuğunu alıp evden çıkmasını söylediğini aktardı. Yağmur suyunun tahliye olması amacıyla evlerinin altında kuyu bulunduğunu belirten Ceylan, "Her yağmurda böyle oluyor. Çünkü binamızın altında 3-4 tane kuyu var. 'Gelen suyu tahliye etsin' diye ben de kuyu yaptım. Ama son afette fayda etmedi, yapacak bir şey yok. Kaç kez gittik belediyeye dilekçe verdik ama sonuç çıkmadı. Bizim burada altyapı problemi var, belediyelik sorun var. İlla can kaybı mı olması gerekiyordu?" dedi.