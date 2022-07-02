Ankara'da sel felaketi: Buse Nur Doğanay bodrumda can verdi! Facia göz göre göre geliyorum demiş

Ankara'daki sel felaketi sırasında çok acı bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay, bodrum kattaki evini sel basması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Kızının tabutu başında gözyaşı döken anne Figen Doğanay, "Kızımın bütün hayali üniversiteyi okumaktı" dedi. Keçiören, Ostim, İvedik, Yenimahalle bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağışın yağdığı başkentte su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Sel sırasında acı bir olay yaşandı. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Buse Nur Doğanay, evini kaplayan suda boğularak hayatını kaybetti.
Buse Nur'un ölümünden dakikalar önce, "Boğazıma kadar suyun içindeyim, yardım edin" feryadında bulunduğu ortaya çıktı. Yardıma giden komşuların çabaları kapıyı açmaya yetmedi ve genç kadın hayatının baharında sel kurbanı oldu.