Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur Doğanay'ın akrabası acı gerçeği açıkladı: Babası yaşıyor diye biliyor!

'KOVALARLA SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK'

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş. Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksektiki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.