Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur Doğanay'ın akrabası acı gerçeği açıkladı: Babası yaşıyor diye biliyor!

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bir binanın bodrum katında mahsur kalan bir genç kız hayatını kaybetti.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi.
Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı. 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
'BABASI YAŞIYOR DİYE BİLİYOR'
Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.