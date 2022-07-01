İstanbul Kartal'da orta refüjdeki ağaçlara çarpan otomobil takla attı! Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.