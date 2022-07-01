Çöp şiş yeme yarışmasını kaybeden adam hırsızlığa soyundu (Yaşam haberleri)

Adana'da yaşayan Eyüp Çelik (24), 35 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Denizli'ye gitti. 650 lira kayıt parası verdi. Yarışmayı kazanamayınca beş parasız kaldı. Bankadan çıkan M.A.A'yı takip etti. İçinde 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euro olan çantasını çalıp kaçtı. Çelik'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan kapkaççının olaydan sonra bankaya gidip çantadaki paraları kendi hesabına yatırdığı belirlendi. Çelik'in üzerinde bulunan altın ve paralara ise el konulup, tutanakla sahibine teslim edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDE İLK VAKA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir maymun çiçeği vakası görüldüğünü söyledi. 37 yaşındaki hastanın bağışıklık sisteminin son derece yetersiz olduğunu belirtti. Hastanın İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Koca, "Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

SUÇU SABİT

Konya'da, 'Su sayacına bakacağız' diyerek açtırdığı kapıdan Merve Küçüktekin'in (28) yüzüne kimyasal madde atan tutuklu Sabit Türk'ün (26), planlı hareket ettiği anlaşıldı. Saldırgan gencin olaydan 1 gün önce, eski nişanlısının çalıştığı markete giderek çevreyi ve iş yerini gözleyip, keşif yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarıyla keşfi belirlediklerini söyleyen, Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, "Kamera kayıtlarında saldırganın, müvekkilime yönelik bu eylemi tasarladığı açıkça görülmektedir" dedi.

JET GÖZALTI

Demir-çelik fiyatlarını manipüle edip 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine yöneli operasyonda yakalanan Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) işyerlerinde, milyonlarca lira para ele geçirildi. Örgütün araçlarına el konulup, 39 firma yönetimi de kayyuma devredildi. Mali polis, Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin de Paris'te olduğunu belirledi. Sınıfının en uzun mesafe uçan jeti Türkiye'ye getirildi. Üç motorlu jet, Atatürk Havalimanı'nda hangara çekildi.

14 KİŞİLİK

900LX sınıfında en uzun mesafe olan 8 bin 895 km'yi durmadan uçan üç motorlu jet, 14 kişi alıyor.

AVM'Yİ VURMADIK

Rusya lideri Vladimir Putin, 6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ukrayna Kremençuk'taki Amstor Alışveriş Merkezi'ni vurmadıklarını anlattı. "Rus ordusu hiçbir sivil hedefi vurmuyor. Buna gerek yok. Neyin nerede bulunduğunu tespit etmek için tüm imkanlara sahibiz" ifadesini kullandı. Kremlin, tahıl koridoru için adım attı. İyi niyet göstergesi olarak Yılan Adası'ndaki Rus askerleri geri çekildi.

SÜPER FUAT

Niğde'de Afgan ailenin yaşadığı 3. kattaki daire yanmaya başladı. Evdeki kadın panikle balkona çıktı. Kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt katta olan Fuat Kızıltepe, kadını bacağından yakaladı. Sözleriyle takdir topladı: İnsanlık görevini yaptık.

Hız sınırı bugün arttı

Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması bugün başlıyor. Edirne- Şanlıurfa 130 km, Kuzey Marmara, İstanbulİzmir, 140 km...

TAPU CİNAYETİ

İstanbul'da karı-koca kavgası çıktı. 71'lik Mehmet Uygur, evin tapusunu isteyen eşi Nilgün Söken'i bıçakla doğradı.

DİKKAT ÇEKİCİ

Kocaeli'de arızalı çekiciyi meslektaşı yoldan aldı. Fakat ikisine başka çekici çarptı. 1 ölü...

İYİLİĞİN EFENDİLERİ

Aksaray'da kargocu Yaşar Kargın ile eşi Fatma, çocuklarını evlendirdi. Sonra da koruyucu aile olmaya karar verdi. Down sendromlu Efe'yi evlat edindi. Kalbinden ameliyat ettirip okula gönderdi.

ASIL ŞİMDİ ÖLDÜLER

Konya'da ehliyetsiz sürücü Abdulkadir Öz (18), 9 ay önce Eda Naz Güngör (14) ile arkadaşı Irmak Altuntaş'ı (16) otomobille çarparak hayattan kopardı. Katil, 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporda ise "Sürücü Öz'ün asli kusurlu, sürücü Bekir Eroğlu'nun tali kusurlu, ölenlerin ise alt düzeyden tali kusurlu olduğu" belirtildi. Bölge Mahkemesi de kararı onadı. Aileler, kararı Yargıtay'a taşıdı. Tolga YANIK

AİDAT DAYAĞI!

Bursa Osmangazi'de 3 bin kişinin yaşadığı sitenin yönetimi, aidatlara yüzde 140 zam yaptı. 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar, bu nedenle site sakinleriyle birlikte tepki gösterdi. Röportaj veren Altılar, site yöneticisi S.K. tarafından darp edildi. Burnu ve elmacık kemiğinde kırıkla olan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Altılar, "Röportajda 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' diyerek saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

45 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 45 milyon 101 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 727'şer lira, 4 bilenler 744'er lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.