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    Adana'da korkunç olay! Cinayeti önlemek isteyen adam cinayete kurban gitti

    Durmuş Yıldız, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişki yaşayan kişiyi bıçakla yaraladı. Araya giren Tolga Kılıç’ı da hayattan kopardı. Kocası gözü önünde öldürülen 3 çocuk annesi Makbule Kılıç, "Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? Çocuklarımın babasını getirin" diye ağladı.

    Kocaman vahşet!

    Adana'da Durmuş Yıldız, önceki gece ayrı yaşadığı eşi Cansu'nun çalıştığı tekstil fabrikasını bastı. Elindeki bıçakla bağırdı. Eşini arayan Yıldız'ı, kadının mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya engellemeye çalıştı.

    Ancak kızgın koca, Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp, rehin aldı. Kadın da kaçarak cep telefonundan KADES butonuna basıp, yardım istedi. Veli Kaya, anlık dalgınlığında Yıldız'ın elinden kurtuldu.

    Durmuş Yıldız, daha sonra eşinin peşinden gitmek istedi. Bu kez Tolga Kılıç, araya girerek cinayeti önlemek istedi. Fakat Yıldız, Kılıç'ı beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözü önünde karnından bıçakladı.

    Kanlar içinde yere yığılan Kılıç, hayatını kaybetti. Boynundan yaralanan Veli Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Polis, otomobille kaçan katili yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Adana'da korkunç olay! Cinayeti önlemek isteyen adam cinayete kurban gitti
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