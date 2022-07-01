Bursa'da alkollü sürücü dehşeti! Anneanne ve torununu hayattan kopardı

Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga (28), geçen pazar kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (6) çarptı.

Hastaneye kaldırılan Yeğit, can verdi. Ağır yaralanan küçük kız ise yoğun bakıma alındı. Ancak Zeynep Mira da 2 gün sonra yaşamını yitirdi. İkilinin tatil için İstanbul'dan Bursa'daki akrabalarının yanına geldiği belirlendi.

Gözaltına alınan 0.88 promil alkollü Ulga, tutuklandı. Caninin daha önce de 2 defa alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi. 2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan Burak Ulga'nın, kaza günü ise ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Bayrampaşa'daki Şair Baki Anaokulu'ndan mezun olan Zeynep Mira, bu yıl 1. sınıfa başlayacaktı.

Fikriye Yeğit ile tek torunundan geri kazadan 9 gün önce, karne günü okul önünde çekilen fotoğraf kaldı.