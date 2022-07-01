Karaman'da sır ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Karaman'da bir kişi bahçe yolunda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Beyazkent Mahallesinde bahçelere giden yol üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçesine gitmekte olan bir vatandaş yol üzerinde kanlar içinde hareketsiz bir kişinin yattığını görerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.