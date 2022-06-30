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Ankara'da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü

Geçtiğimiz haftalarda sel sonrası sokakların göle döndüğü ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ankara yine sele teslim oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. İşte o görüntüler...

30.06.2022 18:52 - Son Güncelleme: 30.06.2022 19:00
Ankara’da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü

Geçtiğimiz haftalarda sel sonrası sokakların göle döndüğü ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ankara yine sele teslim oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

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Ankara’da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü

Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yağış nedeniyle yollar sel sularından etkilendi.

Ankara’da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü

Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler; Keçiören'de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.

Ankara’da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü
Ankara’da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü
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