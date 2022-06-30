Ankara'da yağış! Caddeler sokaklar göle döndü
Geçtiğimiz haftalarda sel sonrası sokakların göle döndüğü ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ankara yine sele teslim oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. İşte o görüntüler...
30.06.2022 18:52 - Son Güncelleme: 30.06.2022 19:00
Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler; Keçiören'de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.