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    • Yaşam
    • 30.06.2022 13:06
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    • 30.06.2022 13:06
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    Tokat'ta korkunç kaza! 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberi... Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, bir çocuk ise yaralandı.

    Tokat’ta korkunç kaza! 300 metrelik uçuruma yuvarlandı

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

    Necati Erdem (54) yönetimindeki 60 KT 553 plakalı minibüs, Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Kazada sürücü ile araçta bulunan Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Meriç Çetin (7) olay yerinde hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı.

    Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

    Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Tokat'ta korkunç kaza! 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
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