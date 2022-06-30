Antalya'da 1 milyonluk vurgun iddiası! Yönetim ortadan kayboldu site sakinleri isyan etti





"BİTCOİN İDDİASI ŞEHİR EFSANESİ GİBİ GELİYOR"

İki yöneticinin suçlu bulunması durumunda vatandaşların haklarının iade edileceğini belirten Mutlucan bitcoin iddiasına da cevap vererek, "Bitcoin iddiası şehir efsanesi gibi geliyor. Ben böyle bir şey duymadım. Benim de kulağıma geliyor ama net duymadım. Erkek yöneticimiz daha önce yaşanan başka şahsi bir olayından ötürü cezaevinde bulunuyor. Kadın yönetici de suçlamaları kabul etmiyor. Sonuçta gelir gider arasında bir dengesizlik var. 2020 yılına kadar olan tüm evraklar mahkemede. Sitede 354 daire var yaklaşık bin tane insan yaşıyordur. Aidat son zamlarla beraber 300 TL oldu. Şu anda her şey normale döndü" sözlerine yer verdi.