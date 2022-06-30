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    • Yaşam
    • 30.06.2022 11:15
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    • 30.06.2022 11:39
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    Doktorların kabusu olan temizlik çalışanıyla ilgili kan donduran detaylar: "Doktorun içine cin kaçtı öldüreceğim"

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da doktora hastanede bıçaklı saldırı düzenleyen temizlik görevlisinin tutuklandığını duyurduğu olayın detaylarına ulaşıldı.

    takvim.com.tr
    Doktorun içine cin kaçtı öldüreceğim

    Olay 4 Haziran günü İstanbul Fatih'te bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. 53 yaşındaki Ramazan Ç, hastanede temizlik personeli olarak görev yapıyordu. Olaydan yaklaşık 2-3 ay öncesinde hastanenin COVİD-19 testi için bulunan sürüntü test kabininde çalışan doktor Halit A, dışarıdan küfür sesleri duydu.

    3 AY ÖNCESİNDEN HUSUMET BESLEMEYE BAŞLADI
    Doktor Halit A, kadın çalışanların korkacağını düşünerek dışarı çıktığında küfür eden kişinin Ramazan Ç, olduğunu gördü. Genç doktor neler olduğunu sorduğunda ise Ramazan Ç, yine küfür ve tehditler yağdırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Halit A, güvenliği çağıracağını söyleyince temizlik görevlisi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından iddiaya göre Ramazan Ç, doktor Halit A'yı her gördüğü yerde küfürler savurmaya devam etti.

    DOKTORUN İÇİNE CİN KAÇTI ÖLDÜRECEĞİM
    Hastane güvenliği, Ramazan Ç'nin doktora husumet beslediğini fark edince Halit A'ya giderek kendisine dikkat etmesini şüphelinin üzerinde bıçak gezdirmeye başladığı bilgisini verdi. Hatta Ramazan Ç'nin bir takım çevrelerde Halit A'nın içine cin kaçtığını, bu nedenle onu öldüreceğini söylediği belirtildi. Halit A, tehditler üzerine yaşanan sorunu başhekimliğe bildirerek tedbir alınması talebinde bulundu.

    SIRTINDAN VE KOLLARINDAN BIÇAKLADI
    Olay günü sabah saatlerinde Halit A, doktor arkadaşlarıyla kahvaltı yaptığı sırada Ramazan Ç, elinde bulunan bıçakla genç doktora saldırmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan doktor kollarından yaralanınca bu kez hastanenin çıkışına doğru koşarak kaçtı. Saldırgan ise Halit A'nın arkasından koşarak bu kez sırtından bıçakladı. Çevrede bulunan doktorların beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

        KADIN DOKTORLARI HİPNOZ ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ
        Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ramazan Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda susma hakkını kullanan saldırgan savcılıkta verdiği ifadesinde Halit A'nın hastanede çalışan kadın doktorları hipnotize edip etkilediğini bu nedenle rahatsız olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendisini defalarca uyardığını belirten Ramazan Ç, bu duruma kayıtsız kalmamak için eylemi gerçekleştirdiğini amacının kendisini öldürmek değil yaralamak olduğunu savundu.

        TUTUKLANDI
        Savcılıktaki ifadesinin ardında Ramazan Ç, tutuklanması talebiyle nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlikte ifadesini aynen tekrar eden saldırgan hakim Furkan Bilgehan Ertem tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Doktorların kabusu olan temizlik çalışanıyla ilgili kan donduran detaylar: "Doktorun içine cin kaçtı öldüreceğim"
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