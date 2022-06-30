Doktorların kabusu olan temizlik çalışanıyla ilgili kan donduran detaylar: "Doktorun içine cin kaçtı öldüreceğim"

Olay 4 Haziran günü İstanbul Fatih'te bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. 53 yaşındaki Ramazan Ç, hastanede temizlik personeli olarak görev yapıyordu. Olaydan yaklaşık 2-3 ay öncesinde hastanenin COVİD-19 testi için bulunan sürüntü test kabininde çalışan doktor Halit A, dışarıdan küfür sesleri duydu.
3 AY ÖNCESİNDEN HUSUMET BESLEMEYE BAŞLADI
Doktor Halit A, kadın çalışanların korkacağını düşünerek dışarı çıktığında küfür eden kişinin Ramazan Ç, olduğunu gördü. Genç doktor neler olduğunu sorduğunda ise Ramazan Ç, yine küfür ve tehditler yağdırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Halit A, güvenliği çağıracağını söyleyince temizlik görevlisi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından iddiaya göre Ramazan Ç, doktor Halit A'yı her gördüğü yerde küfürler savurmaya devam etti.
DOKTORUN İÇİNE CİN KAÇTI ÖLDÜRECEĞİM
Hastane güvenliği, Ramazan Ç'nin doktora husumet beslediğini fark edince Halit A'ya giderek kendisine dikkat etmesini şüphelinin üzerinde bıçak gezdirmeye başladığı bilgisini verdi. Hatta Ramazan Ç'nin bir takım çevrelerde Halit A'nın içine cin kaçtığını, bu nedenle onu öldüreceğini söylediği belirtildi. Halit A, tehditler üzerine yaşanan sorunu başhekimliğe bildirerek tedbir alınması talebinde bulundu.
SIRTINDAN VE KOLLARINDAN BIÇAKLADI
Olay günü sabah saatlerinde Halit A, doktor arkadaşlarıyla kahvaltı yaptığı sırada Ramazan Ç, elinde bulunan bıçakla genç doktora saldırmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan doktor kollarından yaralanınca bu kez hastanenin çıkışına doğru koşarak kaçtı. Saldırgan ise Halit A'nın arkasından koşarak bu kez sırtından bıçakladı. Çevrede bulunan doktorların beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.